Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины – отчет ЕСА

Масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом идет речь в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA), опубликованном в четверг, 23 сентября.

Как отмечают авторы отчета, их аудит оценил, была ли поддержка ЕС в Украине эффективной в борьбе с масштабной коррупцией. Также они дали некоторые рекомендаций по усилению поддержки со стороны ЕС, среди которых есть разработка и осуществление конкретных действий не только для борьбы с крупной коррупцией (включая олигархическую структуру), но и для устранения препятствий на пути к свободной и честной конкуренции.

"Более 20 лет ЕС поддерживает Украину в ее программе реформ. Борьба с коррупцией, которая является серьезным препятствием на пути развития страны и противоречит ценностям ЕС, является неотъемлемой частью этого. ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов" , - сказано в отчете.

Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.

Согласно отчету, Евросоюз давно знает о связи между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Тем не менее блок не разработал реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.

"Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и меры в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий.

Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены" , - добавили аудиторы.