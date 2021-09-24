"Барселона" снова потеряла очки в чемпионате Испании

"Барселона" продолжает испытывать проблемы с результатами под руководством Рональда Кумана. На этот раз каталонцы сенсационно сыграли вничью 0:0 в выездном матче против "Кадиса", не реализовав практически стопроцентный момент у ворот соперников на последних секундах, сообщает Обозреватель.

В первом тайме команды не сумели показать свой лучший футбол. Хозяева не нанесли ни одного удара, а "сине-гранатовые" лишь раз заставили голкипера вступить в игру.

Вторая половина началась с яркого сейва в исполнении Марк-Андре тер Штегена, которому пришлось постараться, чтобы отразить выстрел Альваро Негредо. "Барселона" тут же ответила двумя моментами Мемфиса Депая, но игрок сборной Нидерландов отличиться не сумел.

Мемфис Депай был главной фигурой в атаке "Барселон

На 65-й минуте Френки де Йонг оставил каталонцев в меньшинстве, сильно усложнив жизнь своей команде. Подопечные Кумана отошли назад, пытаясь отстоять хотя бы ничейный результат. Им удавалось сохранять свои ворота на замке во многом благодаря не самым лучшим решениям, которые принимались футболистами "Кадиса" в завершающей стадии атак.

"Кадис" пытался победить "Барселону"

Наиболее захватывающей получилась концовка встречи. Оба коллектива играли без центра поля и имели шансы для того, чтобы вырвать победу, но лучший момент был именно у "Барселоны". На четвертой добавленной ко второму тайму минуте центральный защитник Жерар Пике убежал в контратаку вместе с Депаем и вывел его на убойную позицию для удара, но Мемфис удивительным образом не попал в дальний угол.

Депай был шокирован своим промахом

Каталонский клуб идет на седьмом месте с 9 очками после 5 матчей. До "Реала", который лидирует в чемпионате, 7 пунктов, однако у "сине-гранатовых" есть поединок в запасе. "Кадис" находится на 14-й позиции с 6 баллами после 6 игр.