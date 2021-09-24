ВОЗ предлагает лечить коронавирус с помощью антител

В ВОЗ заявили о возможности лечения коронавируса антителами. Однако, такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела, сообщает РБК-Украина.

В частности, речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.

Так, они при совместном использовании связываются со спаечным белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки.

По информации специалистов, эти антитела снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания.

Согласно исследованию, использование этих антител в первую очередь должно применяться к тяжелобольным и критическим пациентам, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких, а также к серонегативным пациентам (у которых не выработалась в ответ антитела на COVID-19).

Для других групп пациентов, по мнению экспертов, такое лечение вряд ли будет значительным.

Исследователи отмечают, что для применения такого подхода нужно массово проводить быстрые серологические тесты, позволяющие выявить соответствующих пациентов.

Автор: Мария Кучерявец