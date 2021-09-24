"Слуга народа" Буймистер прокомментировала возможное исключение из фракции

Депутат из "Слуги народа" Людмила Буймистер рассказала, как относится к тому, что ее могут исключить из фракции как единственную "слугу", проголосовавшую против законопроекта об олигархах, сообщает Страна UA.

По словам Буймистер, она ждет, что об исключении ей лично скажет президент.

"Я буду ждать одного: чтобы президент, который брал меня в команду как профессионала, сказал мне о моем исключении. Я глава профильного подкомитета. Мое мнение не спросили, ни одну мою правку не слушали, никаким образом меня не присоединили к разговору о работе над этим законопроектом. Я же член вашей команды!

И когда я голосую против - вы хотите исключить меня из фракции? Я хочу, чтобы мне об этом лично в глаза сказал президент. Потому что я шла под флагом партии президента Зеленского, а не под флагом партии Давида Арахамии или Александра Корниенко" , - заявила Буймистер.

Также она сообщила, что пока ее пригласили в Трускавец на встречу фракции с президентом.

К слову, Буймистер не голосовала за скандальный законопроект в июле и в первом чтении. Тогда она говорила, что может сама выйти из фракции и готова к этому.