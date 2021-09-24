Олигархов в специальный реестр будет вносить НАПК - Разумков
Данные об олигархах в соответствующий реестр будет вносить Национальное агентстство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Делать это будут по обращению специальной комиссии, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.
Он пояснил, что делать это позволило принятие специальной правки.
"Спасибо и комитету, и Верховной раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов", - написал Разумков.
Как известно, вчера Рада приняла закон об олигархах.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни,
- значительное влияние на СМИ,
- контроль или владение монополией,
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Автор: Инна Собора