Просты в уходе: топ-5 комнатных растений для начинающего цветовода

Ухаживать за цветами порой достаточно трудно. Но есть комнатные растения, которые отлично подойдут, если вы только начинаете заниматься их разведением. Они неприхотливы и просты в уходе, сообщает Профиль.

Алоэ

Начинающим цветоводам следует обратить внимание на алоэ. Это растение готово переносить любые трудности – жару, холод, тень и солнцепек, а также долгое отсутствие воды и бедную каменистую почву.

Хавортия

Это растение также обладает уникальными возможностями выживания. Хавортия не требует яркого солнца и не нуждается в большом количестве пространства. Растение легко переносит длительное отсутствие хозяев, если они, например, уехали в отпуск.

Герань

Среди неприхотливых растений есть и те, которые привлекают внимание ярким цветением. В числе таких и герань (пеларгония). Это растение многие называют традиционным символом домашнего уюта.

Орхидея фаленопсис

Несмотря на славу "тропических капризных растений", которая присуща орхидеям, неприхотливые удается отыскать и среди них. Например, орхидея фаленопсис требует еще меньше хлопот, чем герань.

Эухарис

Отличным выбором для новичков может стать и эухарис. Бразильцы называют его "рождественским кактусом". Одно из достоинств этого растения заключается в том, что оно не требует яркого освещения и превосходно чувствует себя в нескольких метрах от окна.