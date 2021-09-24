Лучшие и худшие авто для высоких и низких водителей

Авторитетная организация Consumer Reports составила довольно необычный, однако очень важный автомобильный рейтинг – а именно, выяснила, какие машины лучше и хуже всего подходят для людей разного роста, сообщает АвтоПортал.

Для этого эксперты собрали ряд машин, который продаются в настоящее время, и оценили такие параметры, как простота посадки и высадки, удобство кресла, положение водителя в нем, обзорность. В эксперименте участвовали добровольцы ростом от 1,5 до 1,9 м. И вот какие результаты вышли.

Лучшие машины для высоких людей. И худшие

Было установлено, что рослым людям отлично подойдут BMW 7-Series, Porsche Cayenne, BMW X7, Audi Q7, Honda Pilot, Genesis G90, Volvo XC90, BMW X5, Audi A8 и Land Rover Range Rover. А вот на какие машины лучше не смотреть (при покупке или аренде), так это Mazda MX-5 Miata, Toyota Tacoma, Toyota Supra, Porsche 918 Spyder, Jeep Gladiator, Chevrolet Bolt, Hyundai Veloster Polestar 2, Jeep Wrangler и Honda Insight.

Лучшие и худшие авто для невысоких людей

По низкорослым людям рейтинг выглядит так. Топ-машин: Subaru Forester, BMW 7-Series, Lexus ES, Volvo XC90, Subaru Outback, BMW X5, Lexus RX L, Volkswagen Tiguan, Honda Odyssey и BMW X3. В свою очередь худшим выбором станут: Mazda MX-5, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Colorado/GMC Canyon, Jeep Renegade, Ford F-150 и Nissan Titan.

Одновременно в Consumer Reports подчеркнули, что есть машины, которые не подходят ни одной, ни другой группы водителей по банально простой причине – неадекватное маленькое количество регулировок кресла. Также нарекания вызывают многие утилитарные внедорожники – у них сложная посадка-выгрузка даже при наличии боковой подножки.