Дмитрий Комаров рискнул жизнью в новом выпуске шоу "Мир наизнанку" в Пакистане

25 сентября в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет новая серия "Мира наизнанку", в которой главный путешественник страны Дмитрий Комаров покажет, как добывают уголь в Пакистане и рискнет спуститься в шахту, где постоянно происходят несчастные случаи, сообщает УНИАН.

Команда "Мира наизнанку" продолжает изучать закрытый для туристов регион Белуджистан. Там расположены около 3000 шахт, и угольное дело является одним из самых главных источников дохода для местных. Однако назвать это масштабным и современным производством очень сложно.

"Несмотря на то, что шахты в Пакистане чаще всего частные, с украинскими шахтами здесь практически нет ничего общего. Это больше напоминает нелегальные копанки, чем масштабное производство" , - рассказал Комаров.

Как выяснилось, для добычи угля здесь используют примитивные генераторы, рельсы, сбитые металлическими заклепками, и деревянную вагонетку, которую трос опускает на три километра вглубь.

Удивительно, что одна и та же вагонетка перевозит уголь, поднимает шахтеров и доставляет им в шахту перекус. Из-за отсутствия элементарной техники безопасности, по официальным данным, на шахтах Белуджистана гибнет от 100 до 200 шахтеров в год в результате несчастных случаев.

Дмитрий Комаров спустился в шахту, чтобы узнать, в каких условиях работают пакистанские шахтеры. Спускаться пришлось на деревянной вагонетке, не поднимая головы, и без средств самоспасения. Каково будет удивление команды проекта, когда они узнают, что руководитель шахты, которому она приносит большие доходы, ни разу не был внизу, потому что считает это слишком опасным.

Также Дмитрий Комаров покажет, как туристов охраняют в закрытом городе Кветте. Дипломатам, официальным делегациям и журналистам здесь можно жить только в одном отеле – Кветта Серена Отель. Именно его называют самым безопасным местом в городе, а негласно его называют "отелем-тюрьмой" или "отелем-крепостью". Территорию отеля, которая внешне напоминает египетский или турецкий курорт, одновременно охраняют 27 вооруженных охранников.