УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура
С 24 по 27 сентября состоятся поединки 9-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.
24 сентября
19:30. "Колос" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1"
25 сентября
14:00. "Александрия" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2"
17:00. "Шахтер" - "Верес" Трансляция - "Футбол 2"
19:30. "Рух" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1"
26 сентября
14:00. "Минай" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1"
17:00. "Днепр-1" - "Заря" Трансляция - УНИАН ТВ
19:30. "Десна" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1"
27 сентября
19:30. "Черноморец" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1"
УПЛ: перед 9-м туром
- После 8-го тура "Динамо" набрало 22 зачетных пункта и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (19 очков) и "Десна" (16 очков).
- Аутсайдером турнира является "Львов" - 3 очка. Предпоследним идет "Мариуполь" (4 очка).
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов.