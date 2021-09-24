УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура

УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура

С 24 по 27 сентября состоятся поединки 9-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНИАН.

24 сентября

19:30. "Колос" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1"

25 сентября

14:00. "Александрия" - "Мариуполь" Трансляция - "Футбол 2"

17:00. "Шахтер" - "Верес" Трансляция - "Футбол 2"

19:30. "Рух" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1"

26 сентября

14:00. "Минай" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1"

17:00. "Днепр-1" - "Заря" Трансляция - УНИАН ТВ

19:30. "Десна" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1"

27 сентября

19:30. "Черноморец" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 1"

УПЛ: перед 9-м туром

  • После 8-го тура "Динамо" набрало 22 зачетных пункта и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (19 очков) и "Десна" (16 очков).
  • Аутсайдером турнира является "Львов" - 3 очка. Предпоследним идет "Мариуполь" (4 очка).
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 6 голов.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics