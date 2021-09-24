Коммунальные тарифы и субсидии зимой: 5 фактов от Шмыгаля

Украина уже почти готова ко включению отопления. Зимой цены на газ, отопление и горячую воду должны остаться неизменными, а тариф на электроэнергию решили даже снизить. Впрочем, для того, чтобы оплатить коммуналку, трем миллионам украинцев все равно понадобится помощь, сообщает Обозреватель.

План Кабмина по подготовке к зиме состоит из пяти шагов. Об этом этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 сентября.

1. Тарифы на газ для населения

Стоимость газа для бытовых потребителей в отопительный сезон 2021-22 не должна меняться. Это касается только тех, кто обслуживается на годовом тарифе с фиксированной ценой. Таких потребителей подавляющее большинство.

"В мае мы запустили годовой продукт, где цена составляет менее 8 грн (за кубометр. – Ред.). Независимо от колебаний цен на биржах и хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года" , – заверил Шмыгаль.

Он также напомнил, что цена газа на хабах в Европе уже превышает 25 грн за "куб" (в эквиваленте). Если бы не было годового тарифа, это повлияло бы на стоимость топлива для украинцев, подчеркнул премьер.

2. Цены на тепло и горячую воду

Кабинет министров уже не регулирует стоимость горячей воды и отопления для населения. Этим занимаются местные власти, напомнил Шмыгаль.

"Эти тарифы устанавливает местная власть. Мы обеспечили условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем на этом настаивать" , – сказал премьер.

Он упомянул о предложении "Нафтогаза" заключать с предприятиями ТКЭ трехлетние контракты с ценой газа 7,96 грн на кубометр (на этот отопительный сезон). По данным Кабмина, уже 70% ТКЭ согласились на эти контракты.

Поэтому, как считает премьер, "нет объективных причин" повышать тарифы на тепло и воду. Впрочем, депутаты в сессионном зале заявили, что на местах все равно не хватает ресурса, а потому тарифы нужно повышать. Где именно возникли проблемы, нардепы не уточнили, аргументируя это тем, что тогда "Кабмин начнет давить" руководство названных областей.

3. Тариф на электроэнергию

Стоимость электроэнергии с 1 октября снизится для 80% бытовых потребителей. Шмыгаль уточнил, что тариф с 1 октября составит 1,44 грн/кВт, но только для тех, кто потребляет меньше 240 кВт в месяц. При более высоком потреблении тариф останется прежним - 1,68 грн грн/кВт.

4. Субсидии на оплату ЖКУ

Три миллиона семей в Украине в грядущем отопительном сезоне не справятся с оплатой коммуналки без субсидий. На это выделяют дополнительные 12 млрд грн из госбюджета.

"Субсидии получат... около 3 млн домохозяйств в отопительный сезон. До начала отопительного сезона у нас хватает средств на все эти выплаты, никакой задолженности нет" , – отметил Шмыгаль.

К слову, в Верховной Раде уже одобрили в первом чтении изменения в госбюджет-2021, которые и предусматривают выделение 12 млрд грн на субсидии.

5. Готовность к отопительному сезону

"Техническая готовность регионов составляет более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах - более 18,5 млрд куб. м... Вся страна будет с теплом" , - заверил депутатов Шмыгаль.

Он также уточнил, что запасы газа будут расти и в дальнейшем.