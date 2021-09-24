Дешевле, чем на поезде: лоукостер объявил рейс Киев – Одесса

Авиакомпания Bees Airlines запустит свой первый рейс из Киева в Одессу. Он начнет летать в этом направлении уже с 14 октября. При этом, по цене поездка в Одессу будет выгоднее на самолете, нежели на поезде, сообщает Обозреватель.

Билет на самый первый рейс обойдется в 796 грн, но уже далее цена снизится до 637 грн, как свидетельствуют данные на сайте Bees Airlines. Для сравнения, билет на ночной поезд Киев – Одесса в купе будет стоить 797 грн, люкс – 1726 грн. Билет на ИНТЕРСИТИ+ стоит от 366 грн.

Полеты авиакомпания будет осуществлять по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям из аэропорта Киев им. Сикорского (Жуляны). Самолет – Boeing 737-800 NG.

Цены на авиабилеты. Источник: Bees Airlines

Цена билета на ночной поезд. Источник: "Укрзалізниця"

Продолжительность полета составит 1 час. Самолет вылетает из столицы в 7:25, прибывает в Одессу в 9:00.

При этом Одесса – не единственное новое направление украинского Bees Airline. Ранее запустили 4 новых рейса. Из столицы теперь можно отправиться в Шарджу (ОАЭ), из Одессы – в Гянджу (Азербайджан), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения). Цены на билеты варьируются от 1,5 до 3,6 тыс. грн.