"Динамо" продлило контракт с ключевым легионером

Основной левый полузащитник "Динамо" Карлос де Пена продлил контракт с киевским клубом. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что уругваец с большой долей вероятности покинет команду после окончания соглашения, которое действовало до 31 декабря 2021 года, сообщает Обозреватель.

На официальном сайте "Динамо" появилась информация о пролонгации сотрудничества с Де Пеной. Детали нового контракта не уточняются.

Карлос де Пена подписал новый контракт. Источник: ФК "Динамо" Киев

Напомним, что уругвайский футболист перешел в киевский клуб весной 2019 года в качестве свободного агента. Ему удалось быстро зарекомендовать себя и стать одним из ключевых исполнителей в команде.

По итогам 2019 года болельщики признали его лучшим игроком, а "Динамо" подписало с ним двухлетнее соглашение.

В интервью сайту киевлян Де Пена признался, что остаться в клубе его убедило доверие главного тренера Мирчи Луческу и возможность выступать в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне уругваец провел 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.