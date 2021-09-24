Продажи авто с ДВС в Норвегии приближаются к нулю

Норвегия уже давно лидирует по темпам электрификации. Налоговые преференции делают покупку и эксплуатацию электромобилей выгодной, чего нельзя сказать о машинах с ДВС. Эта скандинавская страна может фактически отказаться от продажи машин без электродвигателей уже в апреле следующего года, сообщает 3Dnews.

При этом, как отмечает Electrek со ссылкой на публикацию в издании Motor.no, власти Норвегии выбрали 2025 год в качестве формального рубежа отказа от продажи новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Источник изображения: Circle K

Просто в стране созданы благоприятные условия для экспансии машин на электротяге и гибридов, а потому традиционные силовые установки стремительно теряют популярность. Если тенденция последних лет сохранится, то уже к апрелю 2022 года в Норвегии почти перестанут продаваться новые машины с двигателями внутреннего сгорания, если не считать гибридные версии.

Источник изображения: Motor.no

Собственно говоря, на гибриды сейчас приходится около 10 % объёмов продаж новых легковых машин в Норвегии. Подзаряжаемая версия гибрида Toyota RAV4 Prime, например, занимает второе место среди пятнадцати самых популярных машин в Норвегии с тяговыми электродвигателями, но это единственный представитель данного типа силовой установки в данном списке. На шестнадцатом месте расположилась гибридная версия Toyota Corolla, а вот первый носитель дизельной силовой установки в лице Volkswagen Tiguan встречается только на 38-м месте.

Вне всякого сомнения, машины с ДВС продолжат продаваться в Норвегии не только после апреля 2022 года, но даже после 2025 года. Некоторые рыночные сегменты довольно специфичны, чтобы полностью перейти на электротягу в указанные сроки. Законодатели намереваются оставить возможность продавать технику с ДВС после 2025 года в ограниченных количествах, если найдутся серьёзные обоснования для такого исключения. Пример Норвегии лишь показывает, насколько быстрым может быть переход на электротягу при наличии стимулирующих мер со стороны правительства и грамотном развитии сопутствующей инфраструктуры.