Украинцы могут присоединиться к испытаниям препаратов от COVID-19 – Минздрав

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям лекарств против COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в настоящее время проводится 31 такое испытание. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

"Клиническим испытаниям лексредств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения их фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности" , - пояснил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

В Минздраве подчеркнули, что прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучается специфическую активность и безопасность.

"Следующим этапом является клинические испытания - четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекаются тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т. п." , - отмечается в сообщении.

Испытания в Украине проводятся на профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось в ходе инспекций Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).