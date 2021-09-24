iPhone 13 Pro и Pro Max: обзор новинок

Все поклонники высоких технологий с нетерпением ждали запуска смартфонов серии iPhone 13. Устройства были представлены в прошлый вторник, а уже сегодня поступят в свободную продажу, сообщает 3Dnews.

Безусловно, самыми интересными и самыми желанными среди новинок являются iPhone 13 Pro и Pro Max. И это не удивительно: обозреватели, которые уже успели протестировать новинки, уверены, что они имеют полное право претендовать на звание лучших смартфонов в мире.

Источник изображения: The Verge

Как и в случае с iPhone 13 и 13 mini, iPhone 13 Pro и Pro Max получили усовершенствованные камеры и увеличенные аккумуляторы. Однако этим дело не ограничилось: самые продвинутые смартфоны серии получили то, чего давно ожидали поклонники марки — iPhone 13 Pro и Pro Max теперь могут похвастаться OLED-дисплеям ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Тем не менее, обозреватели нашли в новинках и недостатки: к ним причислили не самую потрясающую фронтальную камеру и разъём Lightning, которому многие предпочли бы USB-C.

Источник изображения: The Verge

Нововведение, которое безусловно впечатлит многих пользователей — это существенно возросшее время автономной работы. Аккумулятор iPhone 13 Pro увеличился на 11 %, а iPhone 13 Pro Max на целых 18,5 % по сравнению с предшественниками. Однако, помимо более энергоэффективного чипсета А15 и повышенной ёмкости батареи, на автономность новинок повлияло и использование LTPO-панелей с переменной частотой обновления, которая может меняться в пределах от 10 до 120 Гц. iPhone 13 Pro обеспечивает 7 часов непрерывной активной работы до того момента, когда он выведет уведомление о том, что осталось 20 % заряда. iPhone 13 Pro Max и вовсе позволяет забыть о необходимости подзарядки до позднего вечера даже при интенсивном использовании смартфона.

Дизайн новинок не претерпел серьёзных изменений. iPhone 13 Pro отличается от предшественника ощутимо увеличенным блоком основной камеры. iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max отличаются не так сильно. Главное изменение по сравнению с предшественниками заключается в уменьшенном вырезе для фронтальную камеру и систему распознавания лиц True Depth.

Источник изображения: The Verge

Что касается основной камеры, iPhone 13 Pro и Pro Max получили идентичные наборы сенсоров и идентичную оптику. Обозреватели заявляют, что камера новинок не имеет себе равных. Эксперты The Verge утверждают, что качество получаемых снимков сможет удовлетворить даже тех пользователей, которые привыкли придираться к мельчайшим деталям.

При ярком солнечном свете все флагманские смартфоны последних лет демонстрируют хорошее качество фото. Преимущества iPhone 13 Pro и Pro Max лучше всего заметны при съёмке в тёмное время суток. Основной сенсор новинок имеет разрешение 12 Мп, как и у iPhone 6S, представленного в 2015 году. Apple не стремится повышать разрешение, а увеличивает размер пикселей. iPhone 13 Pro и Pro Max получили крупный сенсор с пикселями размером 1,9 мкм. В добавок к этому, объектив основной камеры может похвастаться апертурой f/1.5.

Обозреватели утверждают, что iPhone 13 Pro не имеет себе равных при съёмке в условиях плохого освещения. Скорость съёмки ощутимо выросла по сравнению с iPhone 12 Pro Max. Кроме того, новинки часто обходятся без активации ночного режима, поскольку их оптика захватывает гораздо больше света. Отмечается, что iPhone 13 Pro практически всегда устанавливают правильный баланс белого и передают максимально точные цвета даже на снимках, сделанных в сложных условиях.

Ночное фото на iPhone 13 Pro

Сверхширокоугольная камера также претерпела изменения, главным из которых стало добавление автофокуса. Отмечается, что снимки, сделанные этим датчиком, превосходят по качеству фото, сделанные на макрокамеру любого Android-смартфона. Телефотомодуль получил трёхкратный оптический зум. Apple не пытается продать пользователям недоработанные функции стократного увеличения, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы до предела отточить качество трёхкратного приближения.

Пример макрофото, снятого на сверхширокоугольную камеру

Обозреватели заявляют, что особо интересно использовать телефотокамеру новинок для съёмки портретов, поскольку в таком случае получается естественный эффект боке без использования программного портретного режима. Что касается съёмки видео, отмечается, что качество получаемых роликов выше всяких похвал. Новые программные функции, такие как фотографические профили и кинематографический режим, соответствуют таковым в iPhone 13 и 13 mini, как в плане возможностей, так и в плане качества их реализации.

Портретное фото, снятое на телефотокамеру

Дисплеи iPhone 13 Pro и Pro Max также способны порадовать самых требовательных пользователей. Они могут похвастаться традиционно натуральной и чёткой картинкой и, наконец-то, частотой обновления до 120 Гц. Благодаря этому анимации выглядят очень плавными и естественными.

Как можно понять из опубликованных в Сети обзоров, перечень нововведений не очень обширен, однако к каждой детали Apple приложила максимум усилий. Специалисты компании постарались на совесть, и в результате этих стараний на свет появились смартфоны, которые в ближайшее время не будут иметь достойных конкурентов по ряду ключевых параметров.