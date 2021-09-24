Топ 3 способа, как рассчитать свой оптимальный вес

Оптимальный вес тела человека — это масса тела, которую организм считает наиболее естественной и которую может поддерживать, затрачивая для этого минимальные усилия, сообщает Clutch.

Диетолог, нутрициолог Анна Антонова специально для Сlutch рассказала о том, какие существуют формулы для рассчета оптимального веса.

"Оптимальный вес - это тот, который подходит конкретному человеку по множеству факторов. Но, к сожалению, такой формулы не изобрели - рассказала Анна Антонова.

И по старинке современная медицина до сих пор пользуется тремя основными формулами, каждая из кторых имеет свои недостатки.

Индекс массы тела

Индекс массы тела - это соотношение роста к весу. Этот способ изобрели 150 лет назад и его огромный минус в том, что он не учитывает, кого именно мы измеряем: мужчину, женщину, беременную , ребенка, пожилого человека и т.д.

Справка: Индекс массы тела измеряется в кг/м² и рассчитывается по формуле: ИМТ = m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах.

Формула Devine

Эта формула была изобретена около 50 лет назад для того, чтобы высчитывать под конкретного человека дозировки лекарств. На данный момент она тоже не идеальны для подсчётов.

Справка: Формула для расчета идеальной массы тела по методу Devine: мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост (см)-60); женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост (см)-60).

Формула Брока

И третья формула в народе считается просто - рост минус сто. В медицинских кругах она называется формулой Брока. И некая логика в ней есть, однако нужно учитывать маленькое правило: если рост человека до 1, 75 м отнимается коэффициэнт 100,если человек выше 1,75 м, то отнимается 110", - сообщила диетолог.