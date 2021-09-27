Дети будут в восторге: рецепт полезного шоколадного брауни

Вкусно и полезно - вовсе не противоположности, главное - найти правильный рецепт! Например, вместо обычной муки для выпечки взять миндальную, а вместо сахара - кленовый сироп, сообщает РБК-Украина.

Специалист по питанию, нутрициолог Ксения Черная в своем Instagram дала рецепт полезного шоколадного брауни - вся семья будет в восторге, особенно дети! Любителям шоколадной выпечки, а также детям должно очень понравиться. Это палео-пирожное подойдет на десерт, в качестве перекуса. А если добавить отличного качества коллаген или протеин, то будет полноценное блюдо (если вам некогда или негде поесть).

Полезный шоколадный брауни: рецепт

Ингредиенты:

100 гр миндальной муки,

1 / 4 стакана кокосового масла (в жидком виде). Можно муку и масло заменить на 1/2 стакана миндального урбеча,

1 спелый банан (чем спелее, тем слаще будет брауни),

2 яйца,

1 / 4 стакана натурального какао-порошка (без сахара),

1 ч ложка ванильного экстракта,

1 / 2 ч ложки пищевой соды,

1 средний цуккини (примерно 300 гр),

60-70 гр темного шоколада и/или орехи опционально (поломать на мелкие кусочки),

все подсластители на ваше усмотрение (кленовый сироп, сироп рожкового дерева или банан).

Способ приготовления:

для начала разогреть духовку до 175 С,

натереть цуккини на средней терке, отжать руками, жидкость слить,

в блендере смешать кокосовое масло, миндальную муку и какао-порошок,

далее добавить яйца и еще раз тщательно взбить (сироп тоже добавляете на этом этапе),

добавляете банан, ваниль, соду и еще раз все хорошо пробиваете блендером до однородной массы,

переливаете массу в глубокую чашу, добавляете цуккини и шоколад (можно добавить крупные кусочки орехов, например, грецкий или вяленую вишню - здесь фантазируйте) - перемешиваете лопаткой,

берем стеклянную или керамическую форму (прокладываем пергаментом), у меня 18 х 22 см и перекладываем тесто (брауни обычной высотой 2-2,5 см),

выпекаете примерно 35 минут при температуре 175 С, готовность проверяете деревянной шпажкой,

В следующий раз вместо цуккини можно взять тыкву, а также можно батат.

Автор: Татьяна Турчаникова