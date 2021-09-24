Впервые с начала пандемии Одесса примет круизное судно

Одесский морской порт в последних числах сентября ожидает визита первого пассажирского судна с иностранными туристами с начала эпидемии коронавируса. Об этом заявил начальник Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максим Лапай, сообщает ЦТС.

По его словам, больше всего от последствий пандемии пострадало круизное направление деятельности порта.

"Начиная с 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Понадобилось несколько лет на то, чтобы стабилизировалась ситуация безопасности в Черноморском регионе и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-21 годов, коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе", - отметил Лапай.

Начальник Одесского филиала АМПУ добавил, что в результате было потеряно два сезона.