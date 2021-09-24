Впервые с начала пандемии порт Одессы примет круизное судно

Одесский морской порт в последних числах сентября ожидает визита первого пассажирского судна с иностранными туристами с начала эпидемии коронавируса, заявил начальник Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Максим Лапай, сообщает ЦТС.

По его словам, больше всего от последствий пандемии пострадало круизное направление деятельности порта.

"Начиная с 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Понадобилось несколько лет на то, чтобы стабилизировалась ситуация безопасности в Черноморском регионе и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-21 годов, коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе", - отметил Лапай.

Начальник Одесского филиала АМПУ добавил, что в результате было потеряно два сезона.