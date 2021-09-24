Полезная подборка продуктов, которые помогут восстановить волосы

Полноценный уход за волосами требует не только специальных масок и масел. Восстановить секущиеся кончики и укрепить волосы можно с помощью правильного питания, сообщает 24 Канал.

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности.

Что следует есть, чтобы восстановить волосы

Организм человека устроен так, что он способен усваивать витамины и минералы, полученные с пищей. Что следует есть, чтобы улучшить состояние волос, рассказываем далее.

Лосось

Жирные кислоты омега-3, белки, витамин В12 и железо можно получить, периодически употребляя лосось. Железа в этом списке является важнейшим для волос, ведь этот элемент стимулирует деление клеток, что ускоряет рост. Важно вовремя выявить дефицит этого полезного витамина и, по рекомендации врача, начать принимать препараты железа.

Зеленые овощи

Темно-зеленые овощи, а именно шпинат, брокколи, огурцы и другие, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Также в составе есть витамин С, который способствует лучшему усвоению железа в организме.

Бобовые

Фасоль и чечевица – это настоящие источники питательных веществ. Они обеспечивают организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.

Орехи

Почти все виды орехов полезны и принесут вашему организму много питательных веществ. В частности, обратите внимание на бразильские орехи, которые содержат много селена – минерала, способного положительно влиять на здоровье кожи головы. Грецкие орехи также принесут немало пользы, в частности насытят организм альфа-линолевой кислотой, омега-3 и цинком.

Цельнозерновой хлеб и каши

Часто потерю волос связывают с недостатком некоторых витаминов. Чтобы предупредить нежелательное выпадение, следует употреблять хлеб и каши. Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.

Морковь

Морковь полезна не только для зрения, но и для волос. Это настоящий кладезь витамина А, который способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.