В Испании произошло масштабное наводнение

На западе и юге Испании из-за мощных ливней произошло масштабное наводнение - затоплены дороги, улицы, дома, нарушено железнодорожное сообщение, сообщает Слово и дело.

Больше всего стихия нанесла удар по Балеарским островам, автономным сообществам Андалусия, Эстремадура и Валенсия.

Десятки автомобилей оказались заблокированы из-за подтоплений на дорогах. Водные потоки на улицах в некоторых регионах просто смывали транспортные средства.

Фермеры сообщили, что град уничтожил до половины урожая виноградников и почти все посевы хурмы и цитрусовых. Речь идет об убытках в размере восьми миллионов евро.

По данным метеорологов, в среднем в пострадавших регионах выпало 110-116 мм осадков. В муниципалитете в Алькерия Бланка выпало рекордное количество осадков за последние 70 лет.