Украина будет получать до полумиллиона доз вакцины Pfizer – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что в течение ближайших месяцев в Украину еженедельно будет поставляться почти по 500 тысяч доз вакцины Pfizer, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в ходе выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer, кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для ее распространения и обеспечения холодовой цепи" , — отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас в Украине хранится 10 миллионов доз вакцин и каждый украинец имеет к ним доступ.

Вакцина Pfizer появилась в Украине в июле.

Согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95% (94% для людей старше 65 лет).