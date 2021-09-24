Четвертая волна COVID-19 в Украине будет быстрая и короткая: прогноз

Коронавирус в Украине набирает обороты и количество заболевших 24 сентября приближается к 10 тысячам человек. Ежедневно количество больных увеличивается и в стране уже введены ограничения. Однако ученые считают, что четвертая волна коронавируса в Украине будет быстрая и короткая, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в исследовании, который провели ученые НТТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского.

По данным исследователей, на пике четвертой волны в Украине ожидается до 18 тысяч заболевших в сутки, но на спад пандемия пойдет уже к концу этого года.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа "прямого персептрона" показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15 -18 тысяч случаев заболевания в сутки" , - сказано в публикации.

Ученые отмечают, что важным показателем осложнения эпидемической ситуации является существенное ослабления карантинных ограничений в летний период и в начале сентября – в учебных заведениях. Также стоит учитывать сезонность респираторных заболеваний, а все пандемии и эпидемии имеют цикличный характер.

"В течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эболы и Covid-19 с пяти-шести летним периодом... Также наблюдается циклический характер течения четырех волн пандемического процесса Covid-19 на временном отрезке за январь 2020 - сентябрь 2021 года" . – отмечают ученые.

Избежать четвертой волны в Украине не получится, так как вакцинацией охвачено всего 12% населения страны. А одним из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность.

Очень важно, как можно быстрее защитить путем вакцинации самые уязвимые группы населения – возрастную группу от 60 лет и старше, а также пациентов с сопутствующей патологией.

Сейчас четвертая волна коронавируса в Украине находится на стадии роста, но по мнению исследователей, она может стать быстрой и короче всех предыдущих.

Автор: Анна Шиканова