В КГГА прокомментировали закрытие транспорта из-за коронавируса

Власти Киева надеются, что закрытия транспорта в столице при ужесточении карантина удастся избежать. Вместе с тем, в случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт" , - отметил он.

Напомним, власти Киева летом анонсировали, а впоследствии и запустили регистрацию заявок на электронные пропуска. Их владельцы смогут пользоваться транспортом в случае введения локдауна в столице.

Автор: Ирина Гамерская