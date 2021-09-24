Бензины подешевели, дизтопливо – подорожало: итоги недели

За неделю (17-24 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 коп./л, а KLO — на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 — на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети «Нефтек» цены на все бензины сократились на 50 коп./л, но на столько же подорожало дизельное топливо.