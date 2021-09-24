Три дня Леди Ди: что показали в полном трейлере фильма "Спенсер"

Наконец поклонники увидели трейлер фильма "Спенсер", который рассказывает о самом печальном периоде из жизни принцессы Дианы. Каким вышел трейлер и как отреагировали зрители – читайте ниже, сообщает 24 Канал.

Напомним, мировая премьера состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале и презентации на CinemaCon.

Фильм о трех самых печальных днях принцессы Дианы во время Рождества в королевском поместье Сандрингем в Норфолке снял чилийский режиссер Пабло Ларрейн после фильма "Джеки" с Натали Портман.

В центре сюжета драматического фильма – развод Леди Ди и принца Чарльза в 1991 году.

Что показали в трейлере

В трейлере мы видим, как королевская семья собирается в Сандрингемском дворце, чтобы традиционно провести рождественские каникулы. Принцесса Диана намеренно опаздывает на встречу аристократов. В ролике принцесса чувствует грусть, нервничает, чувствует себя растерянной. Она убеждает себя, что "это всего лишь три дня". Сын замечает эмоции мамы и спрашивает у нее: "Что случилось, почему ты чувствуешь себя расстроенной?". В трейлере показали также королеву Елизавету, с которой Леди Ди будет говорить, принца Чарльза и их дискуссию.

Интересно. К съемкам Кристен Стюарт готовилась на протяжении нескольких месяцев. Актриса призналась, что самым сложным было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы.

"Спенсер" 2021: смотрите второй трейлер

"Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову," , – отметил Пабло Лоррейн.

Актерский состав

Кроме Кристен Стюарт, в картине мы увидим таких актеров:

Джек Фартинг ("Пуаро")

Шон Харрис ("Макбет")

Салли Хокинс ("Беззаботная")

Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").

Премьера в Украине запланирована на 4 ноября 2021 года.