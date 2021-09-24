СБУ нашла доказательства присутствия РФ на оккупированном Донбассе

В самопровозглашенной «ДНР» завершается «реформирование» сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Кроме того, российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в «ДНР».

Об этом сообщила СБУ﻿.

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной «ДНР» приняли концепцию реформирования образования и науки «республики» на 2016-2021 годы. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов Российской Федерации.

Институциональная интеграция «ДНР» в состав Российской Федерации началась с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал Указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы «ДНР». По информации СБУ, пока представители «ДНР» пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений «ДНР», аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года - 8 тыс. дипломов.

«Выдача официальных документов РФ организациям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» , - отметили в СБУ.

Также российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой «ДНР».

СБУ владеет доказательствами, что даже действующий «министр образования ДНР» Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. В 2015 он переехал в «ДНР», где стал «заместителем министра», а с 2019 года - «министром образования ДНР».

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики «ДНР» ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений «ДНР» в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ВОТ Донецкой области.

Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомления о подозрении.