"Динамо" и "Шахтер" узнали первых соперников в Кубке Украины
В пятницу, 24 сентября, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в ходе которой "Динамо" и "Шахтер" узнали своих первых соперников в турнире. Киевляне на выезде сыграют с "Мариуполем", а "горняки" – с "Черноморцем", сообщает Обозреватель.
Также с этой стадии в соревновании стартуют "Ворскла", "Заря" и "Колос".
Полностью результаты торжественной церемонии выглядят следующим образом:
"Металлист-1925" – "Александрия"
"Металлист" – "Колос"
"Верес" – "Ворскла"
"Черноморец" – "Шахтер"
"Альянс" – "Львов"
"Рух" – "Заря"
ЛНЗ Черкассы – "Днепр-1"
"Мариуполь" – "Динамо"
Напомним, что базовая дата матчей 1/8 финала Кубка Украины – 27 октября.