"Динамо" и "Шахтер" узнали первых соперников в Кубке Украины

В пятницу, 24 сентября, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в ходе которой "Динамо" и "Шахтер" узнали своих первых соперников в турнире. Киевляне на выезде сыграют с "Мариуполем", а "горняки" – с "Черноморцем", сообщает Обозреватель.

Также с этой стадии в соревновании стартуют "Ворскла", "Заря" и "Колос".

Полностью результаты торжественной церемонии выглядят следующим образом:

"Металлист-1925" – "Александрия"

"Металлист" – "Колос"

"Верес" – "Ворскла"

"Черноморец" – "Шахтер"

"Альянс" – "Львов"

"Рух" – "Заря"

ЛНЗ Черкассы – "Днепр-1"

"Мариуполь" – "Динамо"

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины. Источник: Кадр из видео

Напомним, что базовая дата матчей 1/8 финала Кубка Украины – 27 октября.