Зеленский выставил на продажу виллу в Италии

Форте-дей-Марми, один из самых дорогих курортов Италии, называют "пляжным Куршевелем". Но еще Форте-дей-Марми известен тем, что именно тут есть недвижимость у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Страна UA.

И не просто недвижимость, а самый дорогой объект из его декларации – вилла за более чем 3 миллиона евро.

Согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена в августе 2015 года начали владеть домом в Италии площадью 413 кв. м., который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой отчетности, тогда за поместье чета Зе выложила 88 588 966 грн. (это 3 164 000 евро на то время).

В самой свежей декларации президента за 2020 год, фирмой San Tommaso S.R.L. уже владеет только супруга Елена Зеленская, а дом и вовсе пропал из раздела о недвижимости.

Так выглядит вилла Зеленского в Италии с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Сам Зеленский прокомментировал покупку итальянской недвижимости еще в начале предвыборной компании на пост президента.

"Западную недвижимость купили из-за несовершенной банковской системы в Украине. Вложили, как только будем снимать новый фильм, эта вилла уйдет" , - пояснил Зеленский. ﻿

Под навесом можно запарковать авто, фото: "Страна"

С того момента прошло три года. И, как стало известно, президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства по недвижимости эксклюзивно сообщил, что объект выставили за €4 500 000.

Внутри есть сауна и тренажерный зал, а в хозяйской спальне кровать king-size, фото: "Страна"

"Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря – сдается в аренду за €12 000 в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать" , – рассказывает собеседник.

Журналисты разыскали дом президента и сделали эксклюзивные кадры итальянской недвижимости Зеленского. Кстати, информация с адресом есть в открытых источниках. Оказалось, что вилла Зеленского расположена в самом центре Форте-дей-Марми.

Сейчас это роскошное жилье сдается в аренду, фото: "Страна"

Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 кв. м. два этажа. На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположено: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа.

Вилла, которую продает Зеленский, оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме. Соответствующее уведомление мы увидели на заборе.

Объявления о продаже особняка Зеленского появились уже на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии. О стоимости по телефону не сообщают. Риелторы, которые продают данный объект, предупреждают, что информацию о цене и конечных владельцах сообщат только при личной встрече.