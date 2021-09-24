Первая в Украине система накопления энергии прошла сертификацию

Первая в Украине промышленная литий-ионная система накопления энергии ДТЭК получила сертификацию НЭК "Укрэнерго" для предоставления вспомогательных услуг – резерва поддержания частоты (РПЧ) оператору системы передачи.﻿, сообщает РБК-Украина.

"Система накопления энергии ДТЭК успешно прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго". Это первая в истории энергетики Украины сертификация подобного технологического объекта и первая литий-ионная батарея, которая обеспечивает системную надежность энергосистемы страны. Мы рады, что ДТЭК сделал этот вклад в развитие украинской энергетики и формирования рынка систем накопления энергии в Украине", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.



Программа испытаний подтвердила, что система накопления энергии ДТЭК способна выполнять увеличение или уменьшение мощности от нуля до полного резерва за 0,4-0,6 секунды, тогда как кодекс системы передачи регламентирует такое время на отметке 30 секунд.

То есть батареи способны выполнять системные услуги значительно качественнее. Скорость реагирования батареи на отклонение частоты составила менее 0,1 секунды.

Следует также отметить, что до сертификации батареи регулирование частоты в Украине осуществлялось в основном блоками угольных ТЭС. Использование систем накопления энергии позволит уменьшить нагрузку на угольные станции и поспособствует декарбонизации энергосистемы страны.

"Для "ДТЭК Энерго" сертификация СНЭ - важное и символическое событие. Если до нынешнего дня одними из основных маневрирующих мощностей были ТЭС, то сейчас во многих странах их уже заменили СНЭ с их чистой энергией и быстрой реакцией. Поэтому для нас сертификация батареи - это еще один шаг на пути больших перемен. Тех перемен, которые мы, как генерирующая компания, себе наметили, чтобы стать более экологичными, эффективными и конкурентоспособными. "ДТЭК Энерго" поддерживает трансформацию отрасли", - заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Напомним, 20 мая 2021 года ДТЭК открыл первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии. Батарея установлена в городе Энергодар на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для отбора, хранения и выдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины. Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны.

Автор: Наталия Гурковская