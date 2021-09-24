Первая в Украине система накопления энергии прошла сертификацию

Первая в Украине промышленная литий-ионная система накопления энергии ДТЭК получила сертификацию НЭК "Укрэнерго" для предоставления вспомогательных услуг – резерва поддержания частоты (РПЧ) оператору системы передачи.﻿, сообщает РБК-Украина.

"Система накопления энергии ДТЭК успешно прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго". Это первая в истории энергетики Украины сертификация подобного технологического объекта и первая литий-ионная батарея, которая обеспечивает системную надежность энергосистемы страны. Мы рады, что ДТЭК сделал этот вклад в развитие украинской энергетики и формирования рынка систем накопления энергии в Украине", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Программа испытаний подтвердила, что система накопления энергии ДТЭК способна выполнять увеличение или уменьшение мощности от нуля до полного резерва за 0,4-0,6 секунды, тогда как кодекс системы передачи регламентирует такое время на отметке 30 секунд.

Первая в Украине промышленная система накопления энергии ДТЭК прошла сертификацию НЭК &quot;Укрэнерго&quot;

То есть батареи способны выполнять системные услуги значительно качественнее. Скорость реагирования батареи на отклонение частоты составила менее 0,1 секунды.

Следует также отметить, что до сертификации батареи регулирование частоты в Украине осуществлялось в основном блоками угольных ТЭС. Использование систем накопления энергии позволит уменьшить нагрузку на угольные станции и поспособствует декарбонизации энергосистемы страны.

"Для "ДТЭК Энерго" сертификация СНЭ - важное и символическое событие. Если до нынешнего дня одними из основных маневрирующих мощностей были ТЭС, то сейчас во многих странах их уже заменили СНЭ с их чистой энергией и быстрой реакцией. Поэтому для нас сертификация батареи - это еще один шаг на пути больших перемен. Тех перемен, которые мы, как генерирующая компания, себе наметили, чтобы стать более экологичными, эффективными и конкурентоспособными. "ДТЭК Энерго" поддерживает трансформацию отрасли", - заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Напомним, 20 мая 2021 года ДТЭК открыл первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии. Батарея установлена в городе Энергодар на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для отбора, хранения и выдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины. Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны.

Автор: Наталия Гурковская

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