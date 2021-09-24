Высокоскоростная железная дорога: планы на миллиарды долларов

"Укрзализныця" замахивается на масштабные проекты стоимостью в миллиарды долларов, хотя до сих пор не решила базовые проблемы в своем хозяйстве, сообщает Деловая столица.

Планы на миллиарды долларов

Стоимость строительства высокоскоростной железной дороги в Украине, где граждане уже давно мечтают добираться всего за несколько часов из столицы до Одессы к морю, во Львов — на Рождество, или в Харьков — по делам бизнеса, обойдется в $2-5 млрд.

Такие суммы озвучил заместитель директора департамента инвестиционной деятельности "Укрзализныци" Владимир Шемаев. Для сравнения он взял аналогичные проекты в других странах. Например, строительство высокоскоростной дороги "Анкара-Сивас" в Турции протяженностью около 400 км обошлось в EUR1,5 млрд, а в Египте скоростная "железка" протяженностью 660 км будет стоить $4,5 млрд.

"Поэтому, я предполагаю, что для строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали в Украине необходимо от 2 до 5 млрд долларов в зависимости от направления и особенностей ландшафта" , — пояснил Владимир Шемаев, добавив, что это — вполне адекватная цена для проекта национального масштаба.

Он также напомнил, что еще в начале года "Укрзализныця" подписала с итальянскими железными дорогами Ferrovie dello Stato Italiane меморандум о развитии в Украине высокоскоростного железнодорожного сообщения. Теперь УЗ готовит техническое задание, на основе которого итальянская компания разработает пре-ТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование) строительства трех высокоскоростных маршрутов: "Киев — Львов — госграница", "Киев — Полтава — Харьков" и "Киев — Одесса". Это пре-ТЭО должно дать ответ: на каких маршрутах целесообразно строить высокоскоростное движение, а на каких — нет. После чего будет выполнено уже полноценное ТЭО строительства, а сама стройка может начаться не раньше 2023 г.

Продолжаем говорить

Это не первое заявление власти (или руководства госкомпании) о планах по строительству в Украине высокоскоростных магистралей. В частности, их озвучивал еще в феврале этого года президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30", поставив цель — чтобы поездка по стране для граждан занимала максимум 3-4 часа.

А тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что уже в этом году стартует проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 2 тыс. км, на котором будут курсировать поезда со скоростью 250 км/ч и более. Первым направлением должно было стать "Киев — Львов — госграница" протяженностью 896 км. И при этом замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович уточнял, что этот большой проект начнется со строительства совсем маленького участка между Львовом и западной границей Украины.

Однако на дворе уже конец сентября, но пока о начале строительства даже маленького участка большого проекта ничего не слышно. Вместо этого озвучены очередные планы и предполагаемая стоимость их реализации.

Сколько стоит дорогу построить?

Ранее эксперты уже озвучивали цифры, согласно которым строительство 1 км высокоскоростной железной дороги стоит около $80 млн и, по их расчетам, чтобы связать между собой такими магистралями Киев, Одессу и Львов, нужно вложить в течение 10 лет около $18 млрд.

И не понятно, за чей счет будет оплачиваться этот железнодорожный банкет. Для того чтобы профинансировать столь дорогое строительство, нужен инвестор, который захочет вернуть в обозримом будущем вложенные средства. Вернуть их можно за счет прибыли от пассажирских железнодорожных перевозок, которые на сегодня — убыточны, и субсидируются за счет перевозок грузовых.

Убыточны перевозки по причине того, что УЗ выполняет социальную функцию — перевозит пассажиров задешево. Еще в 2018 г. Украинский институт будущего подготовил отчет о состоянии железной дороги в Украине и ее перспективах до 2030 г. Согласно документу, в Украине средняя цена билета колебалась между 10 и 15 евро и по этому показателю мы отставали в 2,5-10 раз от европейских стран. Например, билет в Польше обходится пассажиру в 30-40 евро, в Германии — 130-140 евро. В результате только в период 2016-2020 гг. пассажирские перевозки принесли "Укрзализныце" убытков более чем на 50 млрд грн. Поэтому прибыльность работы УЗ можно обеспечить, лишь кардинально повысив стоимость железнодорожных билетов. Однако тогда возникнет следующее препятствие — какой процент украинцев сможет позволить себе такую поездку?

Есть и альтернативный вариант — профинансировать мега-железнодорожное строительство за счет государственного бюджета.

Вероятно, потому уже сейчас руководство УЗ ищет возможности запуска скоростных поездов, не связываясь с полноценным строительством новой колеи. Как минимум, такое может быть на участке "Киев — Львов". Там, по словам Шемаева, высокоскоростное движение будет организовано по существующему маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, где уже можно проехать со скоростью 160 км/час. Хот без достройки не обойтись: на отдельных участках надо будет проложить спрямляющие участки железной дороги, где можно будет развивать скорость до 200-220 км/час. С учетом того, что объемы перевозки грузов по железной дороге за последние 10 лет сильно сократились (если в 2011 г. УЗ доставляла 470 млн т , то по итогам 2020 г. — 305 млн т), то есть на дороге стало свободнее — этот вариант выглядит более реалистично.

Не выполнили домашнее задание

Однако и без реализации масштабных проектов мирового уровня "Укрзализныце" есть куда потратить деньги. Украинский институт будущего подсчитывал, что при протяженности железнодорожного полотна в почти 20 тыс. км 40% его нуждается в срочном ремонте и модернизации. Однако существенного прорыва в темпах модернизации с тех пор не произошло. Например, в 2020 г. "Укрзализныця" капитально отремонтировала только 52 км и реконструировала 141 км главных путей, и при этом объемы работ по сравнению с 2019 г. сократились на 60%. За первые пять месяцев этого года средний ремонт был выполнен только на 205 км путей, капитальный — на 16 км, а реконструкция — на 101 км.

Но эти объемы и близко не соответствуют тому, что необходимо ремонтировать и реконструировать, чтобы просто удержать железную дорогу в работоспособном состоянии, не говоря уже о реализации каких-то высокоскоростных проектов. Украинский институт будущего подсчитал, что до 2030 г. объем необходимых инвестиций в железнодорожных транспорт варьируется от $30 до $60 млрд, и при этом более половины этих денег нужно вложить именно в обновление инфраструктуры — полотна и всего, что нужно для движения поездов.

При этом в 2020 г. по сравнению с 2012 г. объемы капвложений в обновление основных фондов уменьшились почти на треть, а в долларовом эквиваленте — почти в пять раз. В целом же за последние пять лет план по капитальным инвестициям в "Укрзализныце" был выполнен только на 65%, а доля средств, которые в 2016-2020 гг. собирались направить на обновление и модернизацию подвижного состава, составила менее 44%.

К тому же в Украине до сих пор так и не принят закон "О железнодорожном транспорте". Хотя именно он должен имплементировать европейские директивы в украинское законодательство, то есть — поставить "Укрзализныцю" на "европейские рельсы". В частности, этим законопроектом предусмотрено создание конкурентного рынка перевозок пассажиров и грузов, а также применение свободных тарифов на эти перевозки.

Однако проект закона, который был зарегистрирован в парламенте в августе 2019 г., до сих пор лежит без движения.

Ну а планы по постройке скоростных железнодорожных путей в Украине пока что выглядят как очень-очень далекая перспектива.

Автор: Александр Суков