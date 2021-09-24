Участники миссии Inspiration4 показали вид на Землю

Четверо непрофессиональных космонавтов, которым удалось побывать с туристической миссией Inspiration4 в космосе, показали невероятных вид на нашу планету. Они сняли его с окна корабля Crew Dragon, запущенного компанией SpaceX, сообщает Обозреватель.

Ролик был опубликован на YouTube-канале миссии. В кадр попали не только красивые изображения Земли, но и искренние эмоции от увиденного участников команды.

Продолжается ролик всего полторы минуты, его снимала одна из четырех членов гражданской команды – популяризатор науки Сиан Проктор. Тогда как миллиардер Джаред Айзекман, который организовал и руководил миссией, а также ветеран ВВС, информационный аналитик Крис Семброски медленно поднимают крышку с купола, чтобы посмотреть на Землю.

Вид на Землю через окно корабля Crew Dragon. Источник: YouTube Inspiration4

В это время на переднем плане работник системы здравоохранения Хейли Арсено готовит какое-то оборудование, прежде чем тоже с трепетом посмотреть в окно. А потом искренне радуется увиденной красоте.

Сопровождала этот процесс мелодия из "Космической одиссеи 2001 года", то есть знаменитый отрывок из симфонической поэмы "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса.

Реакция Хейли Арсено на увиденное

Отметим, что из-за отсутствия необходимости членам экипажа посещать орбитальную лабораторию во время этой миссии, на Crew Dragon решили использовать куполообразное окно с 360-градусным обзором. Именно оно позволило космическим туристам увидеть Землю с высоты 590 километров, что выше, чем когда-либо летал этот корабль. Высота орбиты МКС составляет около 400 километров.

Вид на Землю с высоты 590 километров. Источник: YouTube Inspiration4

В комментариях под видео пользователи сети поблагодарили миссию за отснятые кадры и порадовались эмоциям, которые они сами продемонстрировали на них.

Эмоции участников миссии