Зеленский опубликовал новое фото с тренировки

Владимир Зеленский показал, как проводит утреннюю тренировку в спортзале, и опубликовал соответсвующее фото.

Фотографию он разместил на своей официальной странице в Instagram﻿.

"Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает. Доброе утро всем!", - написал Зеленский под постом в соцсетях.

На фото рядом с президентом также находится собака. Она ранее уже появлялась в Instagram Зеленского - ее зовут Нора.

Также Владимир Зеленский добавил к посту тег #Здоровая Украина.