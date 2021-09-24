Зеленский опубликовал новое фото с тренировки
Владимир Зеленский показал, как проводит утреннюю тренировку в спортзале, и опубликовал соответсвующее фото.
Фотографию он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает. Доброе утро всем!", - написал Зеленский под постом в соцсетях.
На фото рядом с президентом также находится собака. Она ранее уже появлялась в Instagram Зеленского - ее зовут Нора.
Также Владимир Зеленский добавил к посту тег #Здоровая Украина.