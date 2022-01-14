Булгур: чем полезна крупа и почему ее следует включить в рацион

Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того, чтобы его приготовить не нужно обладать особыми кулинарными талантами, ведь готовится крупа не труднее, чем рис или та же гречка, сообщает Обозреватель.

Но вот вкусный и сытный булгур точно внесет разнообразие в повседневное меню. К тому же, прекрасно гармонирует со свежими, отваренными или тушеными овощами, салатами или даже закусками.

Чем полезен булгур?

Булгур – это ничто иное, как зерна пшеничной крупы. Перед употреблением они проходят несколько обязательных стадий: пропаривание водой, сушка и очистка от оболочек, чтобы получить нужный размер. И так как при производстве крупы в пшенице остаются зародыши, булгур имеет гораздо больше полезных свойств и витаминов, чем другие популярные каши такие, как: кус-кус, манка или рис.

Как сообщает диетолог Светлана Фус, вареный булгур переваривается в организме гораздо медленнее. Благодаря этому создается ощущение сытости и после приема пищи вам еще долго не захочется есть. Лучше всего сочетать кашу с фруктами, ягодами, овощами или зеленью для того, чтобы улучшить вкус булгура и еще больше насытить его витаминами. Самым популярным блюдом на основе этой каши есть восточный салат табуле.

Секреты приготовления каши с булгура