Германия наращивает производство электромобилей

Доля электрокаров в автопроизводстве выросла с 7% в марте 2020 года до 21,7% в июле 2021 года, сообщает Autoconsulting.

Как сообщается, в июле этого года немецкие автопроизводители суммарно выпустили 53 221 электромобиль. При этом, еще в январе 2019-го доля электрокаров в автомобильном производстве страны составляла 3,2%.

Выпуск электрокаров в Германии вырос на фоне общего спада автопроизводства за дефицита полупроводников в автопромышленности во время пандемии.

По данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), производство автомобилей в Германии снизилось на 26% в августе этого года, по сравнению с августом 2020 годом. При этом выпуск электромобилей вырос на 9% за этот период.

Немецкие автокомпании Volkswagen, Mercedes и BMW планируют поддерживать наращивание выпуска электромобилей. Volkswagen и BMW ожидает, что 50% его продаж в 2030 году составят электромобили. Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электричество до 2030 года на тех рынках, где для этого есть нормативные и инфраструктурные условия.

Уже в ближайшем будущем на увеличение доли электромобилей в общем производстве повлияет и запуск завода Tesla под Берлином, который запланирован на октябрь.