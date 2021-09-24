Фьюри поделился ожиданиями от поединка Джошуа - Усик

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком, сообщает УНИАН.

Слова 33-летнего Тайсона приводит Boxingscene.

"Я мог бы назвать множество причин, по которым Джошуа проиграет этот бой, а Усик победит. Во-первых, он левша, и надо признать, ловкий боксер. Думаю, его удары сильнее, чем многим кажется. Но дело не в том, насколько сильно кто-то бьет - главное, попадать в цель. Рано или поздно в таком случае огромный бодибилдер треснет по швам, как старая дешевая подушка. Кроме того, у него довольно быстро заканчиваются идеи" , - сказал Фьюри.

"Считаю, Энтони попытается больше боксировать и использовать джебы. Он прекрасно знает, что у него не хватит выносливости, примерно после трех раундов он начнет задыхаться. Если он не расправится с Усиком раньше, то возможно даже проиграет досрочно" , - добавил Тайсон.

Фьюри ранее уже предполагал, что Усик в статусе андердога имеет все шансы одолеть фаворита боя.

Напомним, что бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября. Энтони будет защищать чемпионские титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

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