В ОП говорят, что Шефир является "внештатным работником" администрации

Офис президента в ответ на журналистский запрос сообщил, что Сергей Шефир "не находится в трудовых отношениях" с ОП.

Копию документа опубликовал журналист Владимир Бойко.

Он отмечает, что первый помощник президента не может быть внештатным сотрудником, поскольку это должность государственной службы.

"Первый помощник президента не может быть "внештатным", поскольку это - должность государственной службы (хотя на нее и не распространяются требования Закона Украины «О государственной службе»), прописанная в Положении об Офисе Президента Украины, утвержденная Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года №436/2019. Согласно п.9 этого Положения первый помощник президента назначается президентом" , - написал Бойко.

Журналист также отметил, что первый помощник президента Украины координирует работу Кабинета президента Украины и по поручению президента Украины в пределах компетенции принимает участие в:

- осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности Президента Украины;

- взаимодействии с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями;

- разработке и согласовании текущего и перспективного графика Президента Украины;

- визировании документов, представляемых на рассмотрение Президенту Украины;

- осуществлении других поручений Президента Украины.