Усик - Джошуа: онлайн-трансляция взвешивания боксеров

Смотрите онлайн-трансляцию процедуры взвешивания супертяжеловесов, сообщает Сегодня.

Сегодня, 24 сентября, в Лондоне пройдет церемония взвешивания и дуэль взглядов Александра Усика (18–0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24–1, 22 КО). Начало трансляции в 15:00.

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.﻿﻿﻿