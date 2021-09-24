Цена на Brent достигла рекордной отметки за 2,5 месяца

В пятницу, 24 сентября, цены на нефть продолжили свой умеренный рост в ходе торгов, сообщает Сегодня.

﻿Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной бирже.

Стоимость фьючерсов на ноябрь на нефть WTI составляет 73,32 долларов за баррель, показали электронные торги Нью-Йоркской бирже NYMEX. Этот показатель на 0,02 долл. выше, чем на предыдущей сессии.

Что до нефти марки Brent, то ее стоимость на лондонской бирже ICE Futures на утро пятницы составляет 77,34 долл. за баррель, то есть на 0,09 долл. дороже чем на закрытии предыдущей сессии.

При этом, фьючерсы Brent достигли максимума за последние два с половиной месяца, а фьючерсы WTI находятся на пике со 2 августа.

Экс-президент ассоциации операторов нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук считает, что биржа – это прежде всего финансово-спекулятивный инструмент.

"То, что мы видим, это котировки фьючерсов, а к нефтепродуктам это дойдет не раньше, чем через 45 суток. То есть нефтяные котировки могут служить маркером рыночных тенденций", – отмечает эксперт.

По мнению Леонида Косянчука, в течение года цена на нефть и нефтепродукты будут зависеть от успешной или неуспешной борьбы с пандемией коронавируса.

Поэтому точно спрогнозировать, какими будут цены на нефть до конца года – невозможно, так спрос может возрасти или уменьшиться в любой момент.

По словам эксперта, рынок нефтепродуктов ждут не стремительный рост или падение, а постоянные колебания цены.