В Украине одна область перешла в "оранжевую" зону

Днепропетровская область перешла из «желтой» в «оранжевую» зону карантина. Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета.

«В течение последних суток имеем 456 новых больных. Наибольшее количество новых больных - в Днепре, Кривом Роге и Каменском. Также на Днепропетровщине фиксируется рост динамики уровня госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас он составляет 63,5%» , - сказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В «оранжевой» зоне применяются ограничения «желтого» уровня. Впрочем, дополнительные ограничения по своему усмотрению могут вводить местные власти.