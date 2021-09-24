Тупицкий и Касминин подали в суд на Офис президента

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску отстраненных главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Они обратились в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ по квоте президента, сообщает Лига.net.

Тупицкий и Касминин подали иск против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи КСУ. Третьи лица в иске - президент Владимир Зеленский и Конституционный суд.

Как сообщают в ОАСК, Тупицкий и Касминин требуют признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии 20 августа 2021-го об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент.

Также они оспаривают действия конкурсной комиссии и ОП, которые разместили данное объявление на сайте президента. Тупицкий и Касминин просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать объявление.

Сообщается, что суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.