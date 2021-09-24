Тищенко сравнил Разумкова с "загрустившей девочкой"

Заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил своего однопартийца, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с "грустной девочкой", сообщает Новое время.

Таким образом нардеп прокомментировал претензии коллеги по поводу того, что его "не пригласили" на партийное совещание в Трускавце.

"Господин Разумков не моя жена, чтобы налаживать отношения. Это уже мы как какую-то девочку приглашаем, а она грустит и не хочет. Мы взрослые люди, это мужские разговоры, а мы переводим на какой-то балаган… Может еще цветы принести, кольцо? Что сделать?.. Кем он был два года назад? Кто знал его имя?" — возмутился Тищенко.

Вместе с тем замглавы фракции все же "пригласил" Разумкова в Трускавец, заявив, что имеет для этого достаточно "влияния и полномочий".