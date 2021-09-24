Бывшая "Слуга народа": за закон об олигархах раздавали деньги

Депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход, исключенная из фракции партии "Слуга народа" в 2019 году, заявила, что "слугам" в Раде раздавали деньги за голосование по законопроекту об олигархах, сообщает Деловая столица.

"Это законопроект ни о чем. Это политический проект Владимира Зеленского о мнимой борьбе с олигархами. Зачем ему мешать? Пусть борются дальше, люди через некоторое время поймут, что это "ни о чем". Мы и в первом чтении голосовали, и во втором. У нас был опрос в чате, кто какое имеет желает голосовать. Что меняет этот законопроект — ничего! Он снизит тарифы? Нет" , — рассказала нардеп.

По ее словам, повестку дня формирует фракция "Слуга народа".

На вопрос, предлагали ли деньги за голосование за этот законопроект, Скороход ответила:

"Да, договаривались. У них среди "слуг" до четверга не было голосов".

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах: законопроект №5599 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.