Суд взял под стражу участника схемы поставок угля из "ЛДНР"

В Украине взяли под стражу одного из участников схемы по незаконным поставкам угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

По ее словам, граждане Украины организовали схему содействия террористам "ЛДНР" путем поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства государственных предприятий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Венедиктова отметила, что эти преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей власти Российской Федерации.

"Человеку, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и создававшему условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций" , - рассказала генпрокурор.

По данным следствия, этот человек длительное время связан с угольным бизнесом, был одной из ключевых связных звеньев схемы – он напрямую вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузки вагонов, отчитывался перед "кураторами" этого процесса с украинской и российской стороны.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы.