Лерос просил вручить Зеленскому "Оскар"

Сегодня, 24 сентября, в Верховной Раде озвучили запрос внефракционного нардепа Гео Лероса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного вручения последнему премии "Оскар", сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее обращение зачитала и поставила на голосование вице-спикер Елена Кондратюк.

"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к Президенту Украины о ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем" , - зачитала вице-спикер.

Отметим, что парламентарии не поддержали данное обращение.

"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуацию покушения, но даже "Слуги" не оценили его новую постановку" , - прокомментировал свой запрос Лерос.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель.