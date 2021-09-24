Лерос просил вручить Зеленскому "Оскар"
Сегодня, 24 сентября, в Верховной Раде озвучили запрос внефракционного нардепа Гео Лероса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного вручения последнему премии "Оскар", сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее обращение зачитала и поставила на голосование вице-спикер Елена Кондратюк.
"Ставится на голосование поддержка запроса Гео Лероса к Президенту Украины о ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении премии "Оскар" Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - зачитала вице-спикер.
Отметим, что парламентарии не поддержали данное обращение.
"Просил вручить "Оскар" Зеленскому за инсинуацию покушения, но даже "Слуги" не оценили его новую постановку", - прокомментировал свой запрос Лерос.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель.