Названа идеальная формула правильного питания

Врач-диетолог Дэвид Раубенхаймер поделился своим открытием и рассказал о главном секрете правильного питания. Он утверждает, что необходимо только подобрать правильное соотношение белков, жиров и углеводов, и наш организм не только станет нормально функционировать, но и начнется процесс здорового похудения, сообщает Menslife.

Для того, чтобы прийти к данному выводу, ученый на протяжении десяти лет наблюдая за туземцами и некоторыми животными из Новой Зеландии, находясь в диких условиях. Он заметил, что их рацион необычайно интересен и правильный с точки зрения диетологии. В дикой природе намного проще питаться здоровой пищей.

Ученый решил тут же исключить сахар и чистые жиры и заострил свое внимание на употреблении белков. Сам диетолог родился в Южной Африке, а в течение последних десяти лет он жил на территории джунглей Новой Зеландии, где и была выведена «эволюционная диета».

На основе своих исследований Дэвид Раубенхаймер пришел к следующему заключению: взрослому здоровому человеку необходимо включать в свой рацион не более 45-50% углеводов, 35% жиров и 25% белков. К тому же следует полностью исключить из своего рациона сахар и чистые жиры, в то время как употребление белков поднять на максимальный уровень. Поэтому южноафриканские диетологи призывают своих коллег разрабатывать диеты с учетом этой схемы, которая позволяет человеку выживать и великолепно чувствовать себя даже в условиях дикой природы.