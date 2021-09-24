В Запорожской области произошло массовое отравление в детском саду

В городе Вольнянск, Запорожской области, произошло массовое отравление детей в детском саду. Четверо малышей попали в больницу, еще пятеро лечатся дома. В дошкольном учреждении начата проверка, сообщает Вести.

В сообщении говорится, что девять воспитанников из трех групп детского сада Вольнянска пожаловались на повышение температуры, тошноту и диарею. Все больные дети обследованы "быстрыми" тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружено.

Всего медиками зафиксировано девять случаев острой кишечной инфекцией среди детей дошкольного возраста. Из них четверо госпитализированы в КНП "Вольнянская многопрофильная больница", еще пятеро лечатся дома. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области оперативно начато расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.