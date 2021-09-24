Обязательная COVID-вакцинация: кого заставят делать прививки
Полный перечень профессий, для которых планируется внедрение обязательной вакцинации от COVID-19, Министерство здравоохранения планирует презентовать на следующей неделе. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, сообщает УНИАН.
"По поводу перечня профессий (для обязательной вакцинации - ред.), сейчас он пока формируется. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем потенциальные риски невакцинации тех или иных когорт, или именно категорий служащих. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе мы сможем презентовать финальную версию... Пока финального решения нет", - сказал он.
По словам Кузина, однозначно в этот список Минздрав инициирует работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
Как сообщали ранее, Кабинет министров поддержал протокольное решение по внедрению обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.