Обязательная COVID-вакцинация: кого заставят делать прививки

Полный перечень профессий, для которых планируется внедрение обязательной вакцинации от COVID-19, Министерство здравоохранения планирует презентовать на следующей неделе.﻿ Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, сообщает УНИАН.

"По поводу перечня профессий (для обязательной вакцинации - ред.), сейчас он пока формируется. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем потенциальные риски невакцинации тех или иных когорт, или именно категорий служащих. Поэтому, скорее всего, на следующей неделе мы сможем презентовать финальную версию... Пока финального решения нет" , - сказал он.

По словам Кузина, однозначно в этот список Минздрав инициирует работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Как сообщали ранее, Кабинет министров поддержал протокольное решение по внедрению обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.