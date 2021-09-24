ПФУ сократил финансирование пенсий

Пенсионный фонд Украины 24 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), всего за сентябрь 2021 года на пенсии направлено 43,4 млрд гривен, что меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен). Однако это больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Автор: Александр Белоус