Крищенко отреагировал на расследование о захваченных причалах и острове

Новоназначенный заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко отреагировал на расследование "Схем", в котором говорилось о присвоении многочисленных объектов вдоль Днепра в Киеве и области. Как отмечали журналисты, это происходило при содействии полиции Киева, которой тогда руководил Крищенко.

Экс-руководитель полиции отметил, что уже обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием "в максимально краткие сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности".

"Законов Украины я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшим в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании" , - написал Крищенко в Facebook.

Ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование о незаконном присвоении объектов возле Днепра в Киеве и области. Таким образом бизнесмен Константин Бойко "приватизировал" причалы и дамбы, а также получил имущественные права на объект по координатам Оболонского острова.

Механизм присвоения стал возможным благодаря участию столичной полиции во времена руководства Крищенко, а также частных и государственных регистраторов, отметили в расследовании.